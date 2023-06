Operazione antimafia in tutta Italia, blitz dei carabinieri: arresti anche in Fvg

BARI - Arresti in numerose regioni d'Italia, Friuli Venezia Giulia compreso. È in corso dalle prime luci dell'alba di oggi 19 giugno una vasta operazione antimafia contro i clan pugliesi di San Pio, Santo Spirito e Palese (rioni di Bari). Molti gli indagati raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare e ritenuti responsabili del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Arresti in Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio, Veneto, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. Maggiori dettagli nel corso di una conferenza stampa convocata dal procuratore di Bari e dal comandante dei carabinieri del capoluogo pugliese. La notizia è in aggiornamento