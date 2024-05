Trafficava migranti in Kosovo, oggi è imprenditore a Trieste: rischia l'estradizione

TRIESTE - A decidere le sorti del trentanovenne kosovaro di origine serba S.M., condannato in Kosovo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sarà la Corte di Cassazione a fine giugno che si pronuncerà sull'estradizione avanzata a Roma dal governo di Pristina. Il caso è stato portato nella Capitale dall'avvocata Giovanna De' Manzano dopo la sentenza della Corte d'Appello di Trieste emessa l'8 aprile scorso. In tale occasione il trentanovenne era difeso anche dall'avvocato Emanuele Izzotti. S.M. (che nella sua vita aveva cambiato anche nome), ha svariati precedenti penali in Italia (sempre per questioni legate all'immigrazione, contestati nel 2017), ma i fatti contestati dalla magistratura del Kosovo sono riferiti al 2014, periodo di tempo precedente alla nuova vita nel Belpaese.

I diritti umani in Kosovo

Il trentanovenne kosovaro infatti lavora a Trieste come imprenditore edile, ha cinque figli, svariati dipendenti e cantieri e ad oggi, secondo quanto sostenuto dai suoi legali, conduce una vita molto distante dagli episodi criminali che hanno contraddistinto il suo passato. Per questo motivo, oltre alla preoccupazione sul rispetto dei diritti umani garantiti nello Stato che ne ha richiesto l'estradizione ("esprimiamo preoccupazione sui profili discriminatori che rimangono a carico della minoranza serba"), i legali hanno presentato opposizione rispetto all'estradizione, tentando di giocare le ultime carte direttamente davanti all'ultimo grado di giudizio.

La richiesta di estradizione

Il presidente della Corte d'Appello di Trieste, Paolo Alessio Vernì, aveva emesso la sentenza affermando come sussistano a pieno titolo "le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica del Kosovo", contestando tra le altre anche l'insussitenza di "fonti internazionali affidabili" in merito a "trattamenti inumani o degradanti" nel Paese balcanico, come pure sulla questione relativa alle criticità, sollevate dalla difesa, sulla gestione del sistema giudiziario in Kosovo. L'arresto di S.M. (alias S.A.) è avvenuto a Gorizia il 4 gennaio di quest'anno.

La posizione della difesa

"La mancata sottoscrizione da parte della Repubblica del Kosovo della Convenzione Europea dei Diritti Umani - così la De Manzano -, la quale pure è stata sottoscritta da tutti gli altri Paesi di area balcanica (Bosnia Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro, Albania e la stessa Serbia), in uno con la mancata adesione del Kosovo alla C.E.D.U., è già di per sé un sintomo importante dell'insufficienza dei livelli di tutela dei diritti umani". Secondo la condanna emessa dalla Corte suprema del Kosovo, il trentanovenne residente a Trieste dovrà scontare un residuo di pena di tre anni, quattro mesi e sei giorni di reclusione. Se la Cassazione dovesse esprimersi favorevolmente sull'estradizione S.M. verrà consegnato alle autorità kosovare.