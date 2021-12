Un etto di cocaina nascosto in un sottoscala vicino a piazza Garibaldi: la Polizia lo sequestra

Nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre le operazioni di prevenzione e più in generale la mirata azione di controllo si è concentrata nella zona di piazza Garibaldi. Qui, in un sottoscala di un palazzo di via Pascoli, i poliziotti delle pattuglie intervenute sul posto sono riusciti a rinvenire e sequestrare poco meno di 100 grammi di sostanza, poi al narco-test risultata del tipo cocaina. La droga era racchiusa in una busta di cellophane di colore azzurro e occultata dietro una colonnina di cemento.

Appare intuibile che quanto ritrovato dagli operatori di polizia deve ritenersi in qualche modo correlato ad illecite finalità anche se risulterà difficoltoso attribuire precise responsabilità penali attesa la generalizzata possibilità di accesso al palazzo la cui porta è sempre aperta. Del ritrovamento, immediatamente, ne è stata data notizia alla competente Autorità Giudiziaria inquirente ed è in corso ogni utile approfondimento per stabilire chi abbia occultato la droga nel menzionato palazzo.