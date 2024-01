Moto, armi e troppi contanti: sequestrati oltre 220 mila euro a un mafioso

TRIESTE - Nuovi guai giudiziari per Ettore Peluso, il cinquantenne napoletano arrestato per mafia nell'ottobre del 2020. L'uomo, ritenuto socialmente pericoloso dalla Direzione investigativa antimafia giuliana, si è visto sequestrare beni per un valore di oltre 220 mila euro. Nella lista compaiono contanti, preziosi di ingente valore e motoveicoli di grossa cilindrata, tutti parte di un patrimonio che la procura definisce "sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati da lui e dal nucleo famigliare". Secondo la Dia, Peluso avrebbe agito "anche per il tramite di prestanome". Il sequestro giunge al termine di una attività portata avanti dall'antimafia triestina, che da tempo aveva messo nel mirino il cinquantenne già gravato da numerose condotte criminali. L'arresto di quattro anni fa era stato ordinato a seguito del sequestro di un'arma da fuoco e di diversi proiettili detenuti illegalmente, oltre che il possesso di gioielli, orologi di valore e una "considerevole somma di denaro" che per gli uomini della Dia sarebbero stati nelle disponibilità del Peluso in ragione di "attività usuraia ed estorsiva, aggravate dal metodo mafioso".