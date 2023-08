Dipendenti Euro&Promos vincono la battaglia: ok a 420 euro in più in busta paga

TRIESTE - Gli addetti museali triestini e dipendenti di Euro&Promos percepiranno oltre 400 euro in più in busta paga. E' questo il risultato, annunciato dal sindacato Fesica Confsal nella serata di ieri 22 agosto, di un "durissimo confronto" durato quasi due anni tra la società, il Comune di Trieste (affidatario dell'appalto) e la sigla sindacale che, dopo l'accordo, ha deciso di ritirare alcune cause che erano state intentate contro E&P. E' stata la giunta municipale ad approvare la delibera che formalizza, definitavamente, la nuova misura salariale a favore dei dipendenti che lavorano nei musei.

"Un grande risultato"

“Si tratta del suggello finale di un grande risultato - così il segretario provinciale, Filippo Caputo -, che consente oggi ai dipendenti di passare dai 940 Euro mensili lordi finora percepiti ai 1371 attuali, con un aumento secco e immediato di 430 Euro lordi mensili, portando ora a casa uno stipendio di oltre 1000 Euro mensili netti". Gli addetti museali portano a casa quindi un adeguamento "più consistente, tale da corrispondere ai livelli economici più alti del più remunerato contratto 'multiservizi' . Una misura forse mai vista prima d'oggi nell'intero mondo del lavoro". Dopo numerose manifestazioni, scioperi e incontri con le parti, il sindacato "rivendica con orgoglio i molti passi che hanno portato al successo".

Contratto da completare