Europe Direct: a Trieste filo diretto con l'Europa fino al 2025

La nuova generazione del Centro di informazione europea Europe Direct Trieste 2021-2025 è stata presentata questa mattina nella sede di via della Procureria 2a. Nell'occasione è stata inaugurata anche la nuova targa del Centro Europe Direct Trieste, posta all'ingresso della sede. Presenti il sindaco Roberto Dipiazza, l'Assessore alle Politiche europee e alla Comunicazione Lorenzo Giorgi e la P.O. del Servizio Comunicazione Barbara Borsi con Eva Zukar. La targa riporta riporta in breve la ‘filosofia’ del nuovo percorso:

“Incontra un esperto UE", “Chiedi informazioni sull’UE”, “Partecipa alla discussione sul futuro dell’UE”.

L’Europe Direct di Trieste ha nuovamente vinto il bando istituito dalla Direzione generale della Commissione europea per il 2021/2025, riconfermandosi ancora una volta, ininterrottamente dal 1999, il centro di riferimento per la regione "poiché in possesso dei necessari e indispensabili requisiti (sede, personale, capacità finanziarie), assieme al nascente ufficio Europe Direct della Carnia". Pertanto ha inizio un nuovo ciclo per l’EU di Trieste, che oltre ad avere come obiettivo focale la promozione della conferenza sul futuro dell’Europa, mirando sempre ad una rete di comunicazione in via digitale come avvenuto finora, diventa principale punto di riferimento per la costruzione di una rete che colleghi tutte le reti europee del territorio.

“Ringrazio tutti coloro che lavorano con ottimi risultati in questo ufficio portato avanti con grande professionalità da oltre vent’anni – ha detto il Sindaco Roberto Dipiazza - e che è ormai è diventato un punto centrale di informazioni per il giovane cittadino che vuole conoscere ed essere informato sulle opportunità, sui programmi e sututte le novità all’interno dell’Unione Europea”. L'assessore Giorgi ha quindi ricordato che il Comune di Trieste "è stato tra i primi in Italia a dotarsi di un Centro Europe Direct".