Ai domiciliari, si fa ricoverare e poi scappa: denunciato 63enne

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per evasione un veneziano del 1958, residente in città e sottoposto agli arresti domiciliari. La Volante non lo ha trovato in casa.

L’uomo si era rivolto presso l’ospedale di Cattinara l’altro ieri mattina per alcuni dolori, ma vi si era allontanato autonomamente in serata. E’ stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.