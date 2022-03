Fuga dal Coroneo, evasi due detenuti: è caccia aperta

Due detenuti del carcere di via Coroneo a Trieste sono evasi. E' successo tra le 16:30 e le 16:45 di oggi 4 marzo. I due hanno scavalcato il muro di cinta di via della Fontana. Diversi testimoni oculari hanno visto i due, di cui non si conosce ancora la nazionalità, saltare giù dal muro. I due sono in fuga. La conferma è giunta dalle forze dell'ordine impegnate nella ricerca degli evasi. La notizia è in aggiornamento.