Evasione fiscale: sequestrate quote per 600mila euro a un imprenditore triestino

TRIESTE - E' indagato per non aver pagato le imposte e la guardia di finanza gli confisca quote societarie per 600mila euro. E' accaduto a un imprenditore triestino 55enne, legale rappresentante di una società che organizza eventi sportivi. L'imprenditore è ora indagato, con sequestro preventivo emesso dal Gip di Trieste, su richiesta del Pm Matteo Tripani. Il provvedimento è stato integralmente confermato dal Tribunale del Riesame, sia a garanzia dei debiti tributari accumulati da un'altra società (un tempo attiva nel settore dell’installazione di impianti elettrici e ora in liquidazione), sia per impedire che la condotta criminosa venga reiterata disperdendo beni immobili venduti dalla società in liquidazione. Queste due distinte vendite, secondo la Gdf, appaiono simulate o fraudolente: si tratta di un capannone industriale del valore di 570mila euro e di un posto auto e posto moto del valore di circa 30mila euro.

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste hanno l'obbiettvo di contrastare la cosiddetta "evasione da riscossione” e si sono focalizzate sugli imprenditori giuliani con maggiori debiti tributari. In particolare, i riscontri contabili seguiti da accertamenti bancari nei confronti dell’indagato, hanno ricostruito una serie di negozi giuridici relativi alla società in liquidazione, finalizzati a evitare il pagamento dei debiti tributari. Era stata infatti simulata la cessione a terzi di alcuni redditi, che aveva portato a ottenere un valore complessivo di oltre 600mila euro, utilizzati per la gestione ordinaria dell’impresa senza considerare il debito con il fisco.