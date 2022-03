FdI presenta due incontri su ambiente, politica e lavoro

Si parlerà principalmente di ambiente, ma anche di politica e lavoro nel corso due incontri organizzati da Fratelli d'Italia l'11 e 12 marzo. Nel primo verranno trattati i temi centrali dell’agenda politica come la “Sovranità energetica e l’ambiente”, analizzati anche in chiave politica parlando della "destra". L'appuntamento, in programma venerdì 11 marzo alle 18 al Savoia Excelsior Palace, vedrà l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, presentare Francesco Giubilei e il suo libro “Conservare la Natura, perché l’ambiente è un tema caro alla destra e ai conservatori”.

Si alterneranno poi nei loro interventi sul palco il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica, Luca Ciriani, il coordinatore regionale Walter Rizzetto e il coordinatore provinciale Claudio Giacomelli.

“La centralità dell’ambiente è ormai quasi consolidata ai giorni d’oggi. Non si può pensare di fare impresa senza che questa sia sostenibile dal punto di vista ambientale – spiega Scoccimarro -. In particolare in queste settimane stiamo scoprendo il peso delle scelte, o meglio non scelte, anzi peggio, preclusioni di una certa parte politica che ha bloccato il Paese con i propri ‘no’ a qualsivoglia impianto energetico e ora ne paghiamo il caro prezzo. La mancanza di investimenti e visione, soppiantati da una politica assistenzialista, hanno bloccato lo sviluppo del nostro Paese e ora siamo in balia purtroppo dei venti di una guerra energetica, ancor prima che militare”.

“Spazi, idee, confronti… e anche politica”

Il 12 marzo alle ore 10 si darà il via al secondo incontro promosso dal partito di Giorgia Meloni, “Spazi, idee, confronti… e anche politica”. L'evento, organizzato dal Coordinatore Regionale Walter Rizzetto, vedrà la partecipazione di diversi esponenti di FdI e ospiti di altre correnti politiche ed esponenti legati al mondo del lavoro. Tre i temi principali dei “tavoli” di confronto: ambiente, lavoro e politica.

Il programma:

-Ore 10.00 Registrazione partecipanti

-Ore 11.00 Introduzione evento:

-Claudio Giacomelli capogruppo regione FVG, Francesca Tubetti coordinatore FdI prov. di Gorizia) e saluto del Sindaco di Monfalcone Anna Cisint

-Saluti del Sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani

-Ore 11.30 Saluto del Presidente Fratelli d’Italia On. Giorgia Meloni

-Ore 12.00 Tavolo Ambiente “Ambientalismo a Destra e manca”

Modera dott. Francesco Giubilei (Presidente Fondazione Tatarella) intervengono:

-Fabio Scoccimarro (Assessore Ambiente regione FVG

-On. Vania Gava (sottosegretario di Stato Min. Ambiente)

-On. Rossella Muroni (Vice Presidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati)

-Dott. Piero Petrucco, Vice Presidente Vicario Confindustria Udine

Ore 13.15 Pausa

-Ore 14.15 Tavolo “Il Lavoro sconfigge la pandemia”

Modera giornalista Mauro Mazza (già direttore TG1 e TG2) intervengono:

-On. Cesare Damiano (già Ministro del Lavoro e Presidente Associazione Lavoro&Welfare)

-On. Claudio Durigon (già Sottosegretario si Stato al Mef)

-Dott.ssa Marina Calderone (Presidente Consiglio nazionale Consulenti del Lavoro)

-Dott. Francesco Capone (Segretario generale Ugl)

-On. Walter Rizzetto (capogruppo FdI Commissione Lavoro)

Ore 15.15 saluto del Pres della Regione dott. Massimiliano Fedriga

Ore 15.30 saluto ed intervista al capogruppo FdI alla Camera dei Deputati On. Francesco Lollobrigida ed al capogruppo al Senato On. Luca Ciriani, a cura di Mattia Pertoldi (Messaggero Veneto)

-Ore 16.10 Tavolo “Il centrodestra alla sfida di Governo”

Modera il giornalista Diego D’Amelio (Il Piccolo) intervengono:

-On. Luca Ciriani (capogruppo FdI Senato della Repubblica)

-Mep On. Marco Dreosto (segretario regionale Lega FVG)

-On. Franco Dal Mas (Senatore Forza Italia)

-Dott. Sergio Emidio Bini (Assessore alle attività produttive FVG)

-On. Renzo Tondo (presidente AR e già presidente regione FVG)

-On Fabio Rampelli (Vice Presidente Camera dei Deputati)

Ore 17.30 conclusioni coord regionale On. Walter Rizzetto

Ore 17.45 chiusura dei lavori