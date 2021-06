Cosa fare a Trieste e dintorni nel weekend

Teatro, sport, escursioni e molto altro in programma sabato 26 e domenica 27 giugno. Da segnare in agenda l'imperdibile Austria-Italia

Con l'arrivo dell'estate e della zona bianca sono ripartiti anche gli eventi. Sono diverse le iniziative in programma questo weekend. Dal teatro allo sport, ecco quelli da non perdere.

Artigianato e tradizioni

A Pliskovica, a 21 chilometri da Trieste, sabato prenderà il via il Festival della Pietra (Festival Kamna). La rassegna, giunta alla sesta edizione, rappresenta un incrocio tra una festa paesana nello spirito della tradizione carsolina ed una manifestazione dedicata a valorizzare una delle professioni artigianali più importati nella storia del Carso, quella degli scalpellini e dei cavatori della pietra.

Per gli appassionati di antiquariato, artigianato e modernariato, in piazza Vittorio Veneto si terrà il coloratissimo mercato dei Tritoni.

Escursioni e cultura

Per gli amanti delle escursioni, immancabile la visita a 360° del Castello di Duino. Oltre alla visita guidata al castello, non mancheranno un giro in barca a vela o in gommone e una degustazione di prodotti locali.

E' dedicato a Dante invece l'evento alla Kleine Berlin. Ad andare in scena è "Dante 453, l’amor che move il sole e l'altre stelle / ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde", un'affascinante performance itinerante liberamente tratta da La Divina Commedia di e con Silvia Viviani e Lorenzo Zuffi.

Inoltre fino al 21 luglio a Palazzo Gopcevich sarà allestita la mostra "Marcello Mascherini. Il teatro", dove potrete ammirare la creazione artistica di Mascherini destinata al teatro.

Sport

All'insegna dello sport, se volete vedere le giovani promesse della vela in azione, il Circolo della Vela Muggia organizza la nona edizione dell'Olimpic Sails Optimist Regatta che quest'anno mette in scena anche la Seconda Selezione Optimist Juniores e Cadetti valida per la partecipazione ai Campionati Nazionali e alla Coppa Primavela 2021. In totale saranno 155 gli atleti iscritti e 14 i circoli velici partecipanti alla regata organizzata dal sodalizio rivierasco.

Sempre sabato alle 21 è in programma anche l'imperdibile Italia-Austria. La nazionale italiana guidata da Mancini sarà infatti impegnata negli ottavi di finale allo stadio 'Wembley' di Londra contro l'Austria.