Natale con American Corner Trieste: al via agli eventi virtuali per le feste

L'American Corner Trieste, l'Associazione Italo Americana FVG di piazza Sant'Antonio Nuovo, per il mese di dicembre propone "Home for the Holidays", una serie di eventi virtuali in inglese per le feste. Le attività saranno su Facebook LIVE.

Il programma

10/12 dicembre, ore 11 - Webchat – "Biscotti Natalizi e Tradizioni per le Feste" - Holiday Baking

Parleremo della storia dei biscotti natalizi, tradizioni, trivia. Quanti biscotti mangia Santa Claus ogni anno per la Vigilia? Quali sono i biscotti preferito degli americani?

15/12 dicembre, ore 11 – Virtual Short Story Club

Lettura e discussione di Home for Christmas (A Casa per Natale) di Carson McCullers.

17/12 dicembre, ore 18 pm – VIRTUAL HOLIDAY SHOW in inglese

Non possiamo stare insieme, ma possiamo cantare e festeggiare in modo virtuale. Un vero Show per le feste che mette in mostra i talenti della comunità americana a Trieste. Canti Natalizi con Elizabeth Madama (soprano) & Stuart Homan (tenor) Lettura del "Night Before Christmas" e altri classici da Bruce McGuire (attore) e dai nostri insegnanti Ospiti Speciali - forse Babbo Natale! Quiz sulle tradizioni.

Gli eventi saranno trasmessi su Facebook live.