Evita un animale selvatico e cade in moto: 45enne ferita a Cattinara

TRIESTE - Cerca di evitare un animale selvatico che cercava di attraversare la strada e cade in moto, poi viene portata in ospedale in codice giallo. E' successo in strada di Fiume a una donna di 45 anni nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre, poco dopo le otto. Sul posto è arrivato il personale del 118, allertato dalla centrale operativa Sores, e ha trasportato la donna a Cattinara.