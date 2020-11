L’ex cestista Ogrisek ricoverato per Covid: “Settimane d’inferno”

Pubblichiamo il post dell'ex cestista Stefano Ogrisek

Come dico sempre per dare vero valore a cosa racconti, proponi o vendi bisogna metterci la faccia... e quindi eccomi qua! Questo messaggio non vuol esser altro che un’allerta per tutti coloro che pensano che il virus non esiste o che non sia così pericoloso, che intanto prende solo gli anziani, la mascherina che palle la metto altrimenti mi danno la multa... no ragazzi miei ha fregato pure me! Prime due settimane d’inferno, ricoverato da qualche giorno per polmonite Covid-19 e con la strada in salita da fare passo dopo passo, con molta calma per venirci fuori. Certo, è soggettivo come ti attacca, non tutti lo prendono come me, facendolo in maniera più blanda, ma c’è chi sta anche peggio... dovreste sentire in reparto cosa si sente ogni giorno!

E un plauso immenso va agli addetti sanitari che mi stanno curando e a tutti coloro che continuano da 9 mesi a fare la loro attività in condizioni inimmaginabili perché vedendolo in tv non passa la sensazione reale, credete al buon “vecchio” Ogri. E quindi FATELO per VOI, siate FURBI ed EGOISTI, perché se il Virus ha preso anche me, ancora abbastanza giovane, ex sportivo con due polmoni forti, sempre carico a mille, che portavo comunque la mascherina, ma in qualcosa ho mancato sicuramente, pensateci bene! Detto questo, io non mollo mai e ci rivediamo presto!