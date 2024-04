Ex cinema di Servola, sulla manutenzione prevista il Pd chiede lumi

TRIESTE - Ex cinema di Servola: la consigliera comunale del Pd Valentina Repini chiede tempistiche certe sull’intervento di manutenzione straordinaria dell’area. "Lo scorso settembre - così la Repini - l’amministrazione comunale ha annunciato un importante intervento di manutenzione straordinaria nell’area dell’ex cinema di Servola, con la realizzazione di una nuova pavimentazione del campo di basket, oltre a tutte le opere accessorie necessarie al fine di rendere l’area completamente accessibile e fruibile". I lavori avrebbero dovuto avere una durata di novanta giorni. Motivo per il quale la consigliera dem ha chiesto all’assessore competente "quando l’area sarà completamente accessibile e fruibile e se l’area verde attrezzata per i più piccoli sarà riqualificata".