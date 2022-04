Tragedia all'ex Fiera: indaga la Squadra mobile

È un egiziano regolarmente residente a Trieste il giovanissimo trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri, 29 aprile, all'interno del comprensorio dell'ex Fiera. Ad intervenire sul posto sono stati i Vigili del Fuoco, che hanno aperto il cancello per permettere alla Polizia Locale e ai sanitari del 118 di entrare, i Carabinieri e la Polizia Scientifica. Al momento non è ancora chiara la dinamica e sono in corso accertamenti. Ogni ipotesi, dal gesto estremo al tragico incidente, rimane aperta. Secondo le prime indiscrezioni, il giovane è caduto da un'altezza di almeno 12 metri. Sul caso indaga anche la Squadra Mobile.