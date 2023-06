Ex Fiera: il Comune in pressing sugli austriaci: "E' arrivato il momento di chiudere"

TRIESTE - E' stato un incontro "proficuo" dove si è fatto il punto soprattutto sui circa 5000 metri quadrati dell'area dell'ex fiera che torneranno ad essere pubblici. Michele Babuder, assessore all'Urbanistica da qualche settimana, ha incontrato nella mattinata di oggi l'architetto Francesco Morena e l'ingegnere Novarin Alberto, progettisti dell'austriaca Mid Holding, impresa che ormai nel lontano 2017 aveva acquistato l'area dal Comune. Lì i lavori non sono mai partiti, ma l'esponente forzista, nonostante non si sbilanci su possibili date, si dice fiducioso per il futuro. "Dobbiamo portare il Pac (Piano attuativo comunale ndr) in aula - racconta telefonicamente a chi scrive -, e spero che possa passare entro l'anno". La Mid Holding, dal canto suo, ha condiviso le indicazioni fornite sia da Babuder che dagli stessi uffici dell'assessorato all'Urbanistica. "Abbiamo chiesto rassicurazioni importanti sulla piantumazione di oltre 80 alberi, oltre che di centinaia di arbusti, ma il punto centrale è che hanno recepito l'indicazione sulle opere di urbanizzazione".

I dettagli: viabilità, aree di cessione

Nel dettaglio, secondo quanto riferito dallo stesso Babuder, si tratta di dare continuità a ciò che era stato espresso all'interno della variante. In ordine sparso si parla di una rigenerazione di via Settefontane con una area verde importante, la sistemazione di parcheggi, il completo rifacimento di piazzale De Gasperi, ma anche e soprattutto opere di urbanizzazione, ovvero i lavori che devono essere concordati non solo con l'amministrazione comunale, bensì anche con enti erogatori di servizi. "E' la seconda volta che incontro i progettisti da quando sono assessore - così il forzista - e devo dire che stiamo lavorando bene. Certo, c'è ancora tanto lavoro da fare e non voglio illudere nessuno. Posso solo dire che tutti stanno remando dalla stessa parte". Il prossimo incontro con gli austriaci è stato fissato nella giornata del 15 luglio e in quella giornata Novarin e Morena potrebbero "chiudere e consegnare il tutto, comprensivo anche della viabilità". Poi, una volta con il Pac in mano, ecco che i documenti dovranno passare l'esame dell'aula.

"I brodi allungati non piacciono a nessuno"

Un piano, quello sostenuto dalla Mid, che al momento comporta circa "otto milioni di spese a favore della città". Gli uffici del comune (Eddy Dalla Betta, Beatrice Micovilovich e Martina Godina) hanno avanzato delle osservazioni formali (soprattutto sulle opere di urbanizzazione e su quelle che vengono definite aree di urbanizzazione in cessione, ovvero ciò che il privato deve 'rendere' al pubblico). Si tratta di circa 5000 metri quadrati, all'interno dei 22 mila complessivi. "E' venuto il momento di chiudere - ha detto l'architetto Morena a chi scrive -, i brodi allungati non piacciono a nessuno". Nel progetto ci sono stati "tanti intoppi", ma la riunione di oggi "è servita a chiudere il cerchio. Finalmente abbiamo trovato la quadra rispetto alle diverse esigenze". Se da un lato l'investitore ha fretta ("vuole chiudere"), dall'altro l'amministrazione comunale ha puntualizzato alcune richieste. Tra queste la presenza del verde. "Verrà doppiato il filare di alberi su via Rossetti - conferma il professionista - e sulla copertura del fabbricato verrà realizzato un grande giardino pensile ad uso pubblico. Certe cose non dipendono solo da noi".