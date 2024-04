Lavori conclusi all'ex meccanografico, a febbraio del 2025 si trasferisce Esatto

TRIESTE - Finiti i lavori all'ex meccanografico, l'edificio sito in via Ottaviano Augusto, adiacente alla ex stazione ferroviaria di Campo Marzio. A febbraio, stando a quanto dichiarato stamattina, la struttura riqualificata dovrebbe ospitare Esatto. Stamattina è stata presentata la conclusione dei lavori in presenza del sindaco Roberto Dipiazza, del vicesindaco Serena Tonel, dell'assessore alle politiche del patrimonio immobiliare, Elisa Lodi, del presidente di Esatto, Raffaella Del Punta. "Oggi inauguriamo la fine di un cantiere che restituisce un'opera, finalmente bellissima, al centro di un'area destinata a cambiare volto, grazie alle progettualità legate alla piscina, allo spostamento del mercato ortofrutticolo, al parco del mare e ulteriori interventi sotto l'egida di autorità portuale e ferrovie dello Stato. Ringrazio gli uffici del Comune di Trieste e la ditta per il lavoro svolto". L'assessore Lodi ha espresso soddisfazione per "il restauro integrale e ben riuscito di una struttura importante, che prima dell'intervento del Comune versava in uno stato di degrado. La decisione del sindaco di spostare qui la sede Esatto si è rivelata ottimale, perché offrirà un servizio in pieno centro città e dotato di parcheggi, non solo ai cittadini ma anche ai dipendenti della società. Successivamente sarà infatti realizzato un parcheggio nella parte esterna dell'edificio, in aggiunta alle progettualità citate dal sindaco. Inoltre, l'interno di questo palazzo ospiterà gli uffici comunali dei servizi sociali. E, in un primo momento, per consentire lo svolgimento di interventi necessari sul Municipio senza interferire con l'attività amministrativa, accoglierà provvisoriamente anche gli uffici comunali di tributi e innovazione". La costruzione dell'ex Meccanografico era iniziata negli anni '80, a opera delle Ferrovie dello Stato, e non era mai stata ultimata. I lavori sono stati appaltati al raggruppamento temporaneo d'imprese composto da Ennio Riccesi Holding Srl e Balsamini Impianti Srl e sono iniziati a novembre del 2021 e sono terminati ufficialmente il 22 gennaio di quest'anno, dopo che la direzione lavori ha effettuato una ricognizione da cui è emerso che il cantiere era concluso anche nelle lavorazioni di finitura e dettaglio. In seguito sono state avviate le operazioni di collaudo per l'attivazione delle utenze che si dovranno concludere entro giugno 2024. Il costo totale dell'opera è di 5.307.844,90 euro.