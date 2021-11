L’ex Meccanografico sarà la nuova sede di Esatto: partiti i lavori da oltre quattro milioni

L’edificio abbandonato dell’ex Meccanografico in Campo Marzio diventerà la sede di Esatto e di alcuni uffici comunali, con un intervento da oltre quattro milioni di euro. Lo hanno annunciato stamattina il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. L’edificio era stato realizzato negli anni ’80 dalle Ferrovie dello Stato e non è mai stato completato, poi è stato acquisito dall’Amministrazione Comunale nel 2005.

“È un importante servizio alla città – ha dichiarato Lodi – un intervento che avrà un valore di 4,6 milioni di euro. Riqualificheremo una zona in degrado da diversi anni rimettendo in sesto copertura, facciate e interni, e ai piani superiori ci saranno anche uffici comunali dei servizi sociali, che ospiteranno circa 70 dipendenti. Il tutto in una zona comoda, centrale e ben servita dai mezzi pubblici per il bene dei cittadini”. I lavori, che saranno realizzati dalla RTI Ennio Riccesi Holding S.r.l. - Balsamini Impianti S.r.l, avranno una durata stimata di 540 giorni.

“Una giornata storica per noi – ha dichiarato il presidente di Esatto Andrea Polacco – adesso siamo in una situazione di disagio perché abbiano tre sedi tra cui quella, inadeguata, di piazza Sansovino. Ringrazio l’assessore e il sindaco, per noi sarà un cambiamento di vita epocale”.

“Questa è una zona molto importante – ha dichiarato Dipiazza -. Qui vicino nascerà il Parco del Mare della Camera di Commercio, probabilmente all’inizio dell’anno verrà liberata anche la piscina crollata, mentre dall’altra parte stiamo lavorando per portare il mercato ortofrutticolo all’ingrosso nell’area ex fabbrica tabacchi sul canale navigabile. È un momento decisamente buono per la nostra città”.