Ex Pavan, il comune tira dritto

TRIESTE - Questa mattina si è svolto l’incontro tra l’assessore comunale Elisa Lodi, la presidente della quinta circoscrizione Michela Novel e il portavoce del comitato "Insieme San Giacomo" Matteo Antonante, fissato il 2 aprile scorso. Erano presenti anche i dirigenti comunali Bernetti, Fantini e Fabris.

Le richieste della circoscrizione e del comitato

Antonante ha riproposto di salvare il giardino alberato dell’xx Pavan, di estenderlo a tutta l’area ora demolita affinché diventi uno spazio di aggregazione per giovani e anziani, di rendere fruibile il giardino della scuola elementare d’Aosta, di realizzare il futuro impianto sportivo o in piazzale delle Puglie o sulla spianata retrostante le scuole Oberdan e da Vinci o sull’area dell’ex Motorizzazione civile in via San Marco, ricavando sotto uno di questi tre siti un parcheggio interrato più grande di quello previsto dal Comune sotto il ricreatorio "Pitteri". La Novel ha suggerito di costruire la palestra sulla spianata retrostante le scuole Oberdan e da Vinci con autosilo sotterraneo, individuare un sito più idoneo per la nuova piscina del da Vinci e trovare spazi per le associazioni di cultura senegalese e kosovara.

Le risposta dell'assessore Lodi

L'assessore Lodi ha detto che è stato "spiegato alla presidente della circoscrizione e al rappresentante del comitato la questione dei fondi del Pnrr e delle quattro discipline sportive che devono essere necessariemente ospitate all'interno delle strutture sport da realizzare. Nei documenti di bilancio della consiliatura precedente era già previsto l'ampliamento dell'Artistica 81". Sulle alternative proposte, Lodi ha affermato che "è stato spiegato che la strada intrapresa è questa e che non si può tornare indietro. Parliamo di una soluzione che va a favore delle scuole che hanno necessità di palestre nel comprensorio e tra queste certamente ci sono le scuole con insegnamento della lingua slovena. Oltre, naturalmente, a implementare l'attività agonistica dell'Artistica 81, con la nuova struttura che sarà messa in collegamento con l'attuale palestra". Riguardo le alternative prospettate per l'assesore non sono percorribili: "quella in piazzale delle Puglie non è fattibile perchè c'è in animo la riconversione del "Ferrini" e quindi c'è la necessità di mantenere spazi riservati ai parcheggi: nel piazzale della scuola "Da Vinci" si è discusso con l'Edr per portare avanti un progetto di fattibilità volto a riqualificare quell'area per realizzarvi una piscina, con una relazione preparata dall'Università di Trieste che aveva l'incarico di studiare la progettazione di un auditorium". Sulla questione della scuola slovena Lodi ha confermato di aver scritto alla dirigente scolastica per proporre di far fare attività motoria ai bambini e ragazzi presso la scuila "Duca d'Aosta" ed eventualmente presso l'Artistica 81 ma di non aver ricevuto risposte. Inoltre, Lodi ha spiegato di aver raccolto le richieste relativamente al verde espresse dal comitato e di averle inoltrate all'assessore competente in materia, Michele Babuder: "E' stato richiesto di poter usufruire maggiormente degli spazi verdi esistenti, magari con un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche presenti in giardino Basevi e di aver più aree giochi in campo San Giacomo. Richieste che ho girato all'assessore Babuder". Relativamente al verde che giocoforza dovrà essere tagliato Lodi ha specificato che "sono allo studio le compensazioni con altre piantumazioni in giardino Basevi e in quello della scuola "Duca d'Aosta". Infine, sulla questione dell'area dell'ex motorizzazione, Lodi ha spiegato che "sulla proposta è stato preso un appunto dal dirigente presente e quindi si farà una verifica sull'effettiva proprietà di quell'area".