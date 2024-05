"Reddito universale di base necessario per colmare i vuoti che creerà l'intelligenza artificiale"

TRIESTE - "Ogni persona che nasce con niente o con poco, o che perde il lavoro deve per forza essere sostenuto dallo Stato e dall'Europa". Lo ha detto questa mattina l'ex presidente della camera dei deputati, il pentastellato Roberto Fico, giunto a Trieste per un incontro sul reddito universale di base insieme alla europarlamentare Sabrina Pignedoli, candidata alle elezioni europee del 2024. Per Fico "è fondamentale l'implementazione del reddito universale di base perchè il rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro modificherà profondamente la condizione dei lavoratori, che molto spesso usciranno al di fuori del mercato del lavoro. Quindi il reddito universale sarà fondamentale per garantire sostegno. Le previsioni parlano di un aumento esponenziale di individui fuori dal mercato del lavoro con un costo sociale per lo stato molto elevato e parlo di costi maggiori legati alla sanità, alla sicurezza. E' necessario, quindi un reddito che ridia all'individuo dignità, inclusione e che lo riporti all'interno della società. Chi è fuori dalla società diventa un costo rlevante per la stessa. Quindi il reddito diventa un investimento". Fico ha affrontato il tema dell'affluenza al voto alle imminenti elezioni europee invitando tutti ad andare a votare.