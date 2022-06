Vola l’export in Fvg: oltre il 50% in più nel primo trimestre del 2022

Il valore delle vendite estere del Friuli Venezia Giulia aumenta del 51,3% nei primi tre mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E’ il dato più eclatante dell’analisi a cura del ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato i dati Istat. Un dato molto al di sopra di quello nazionale (+22,9%) e terzo in Italia dopo la Sicilia e la Calabria. Anche le importazioni sono in aumento (+49,1%), così come l’avanzo commerciale (da 1,3 miliardi di euro a 2 miliardi).

La cantieristica navale e l'aumento dei prezzi

Il risultato è stato condizionato dalla cantieristica navale, che nel primo trimestre dello scorso anno aveva registrato un valore quasi nullo (9,2 milioni di euro contro i 711 del primo trimestre 2022). La variazione dell’export regionale era stata comunque positiva (+30%) e superiore a quella nazionale (+22,9%) e del Nordest (+24,2%). Da considerare anche i forti rialzi dei prezzi in diversi settori, come ad esempio quello dell’acciaio.

Più esportazioni verso gli Usa, meno verso la Russia

Aumentano soprattutto i flussi verso i Paesi extra UE (+83,9%), in particolare verso gli Stati Uniti (+301,8%, un andamento connesso al settore della cantieristica navale). Gli scambi con la Russia, a causa delle sanzioni e del conflitto in corso, si sono progressivamente ridotti da 45 milioni di euro nei a 39 milioni.