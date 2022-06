Incidente a Ronchi: chi era la vittima

Si chiamava Fabio Gallini il 57enne che ha perso la vita nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Monfalcone, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni a seguito di un incidente a Ronchi dei Legionari. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, poco prima di mezzanotte, lungo la statale 14. All'arrivo degli operatori del 118 era in stato di arresto cardiaco.

La vittima era residente a Monfalcone. Sui canali social ha dimostrato più volte l'attaccamento al caso Regeni, il giovane ricercatore ucciso in Egitto e originario della sua zona. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente, anche se i racconti dei testimoni sembrano concentrare l'attenzione dei Carabinieri su un'auto pirata.