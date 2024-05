Pignorati gli ultimi 36 centesimi dal conto: vita di coppia nel vortice della povertà

TRIESTE - Gli hanno pignorato anche gli ultimi 36 centesimi presenti sul suo conto corrente. Per una Tari non pagata nelle Marche, dove assieme alla moglie si erano recati nel 2014 convinti di trovare un lavoro, rivelatosi poi una truffa. La beffa è che l’alloggio dell'epoca era un camper, non una casa "normale". E’ quello che è capitato al 57enne Fabrizio Solci, noto alle cronache locali per aver denunciato diverse volte la sua irreale vicenda. Una vita precedente vissuta nella normalità, poi il cataclisma. Una storia fatta di viaggi, speranze, truffe e delusioni. Fino all’assurdo del pignoramento. Fabrizio non ha alcuna difficoltà a raccontare quanto gli sta capitando. Raccontare "la povertà" per lui è diventato un imperativo.

L'aiuto dalla Sant'Egidio

Fabrizio racconta gli ultimi avvenimenti, dalla perdita del reddito di cittadinanza che “aveva dato speranze a molti e ha evitato la povertà anche a noi”, ai debiti contratti per potersi dotare di quel camper che per molto tempo è stata la loro casa. Fabrizio ha con sé un trasportino per la spesa. “Dopo devo passare dalla Comunità di Sant’Egidio per prendere un po’ di alimenti. Li ringrazio davvero tanto per tutto quello che fanno per noi e per tanti altri che ne hanno bisogno” racconta.

"Hanno preso anche gli ultimi 36 centesimi"

La coppia oggi vive a Trieste in una casa che potrebbero dover lasciare presto. "Non ce la facciamo a pagare nulla, si presenterà anche qui il problema delle tasse arretrate. Stiamo pensando di riprendere un camper". Una vita di sacrifici e stenti, ma che l'amore che li lega rende un po' meno dura. "Ci siamo trovati ad avere a che fare con dei pignoramenti illegali. Sono entrati sul mio conto corrente senza avviso e hanno prelevato gli spiccioli rimasti da un lavoro sociale che il Comune di Trieste mi aveva offerto a causa della mia invalidità. Ora ci stanno aiutando degli avvocati di Udine che si occupano gratuitamente di queste vicende". Nel frattempo la moglie ha perso il lavoro, un lavoro comunque precario e a tempo limitato. E poi i diversi malanni. Perché oltre ai problemi economici si sono acuiti anche quelli di salute.

La vita da incubo

Oltre alle patologie diagnosticategli tempo fa all'intestino e alcune cisti di Tarlov, risultando invalido al 50 per cento, gli è stata riscontrata la fibromialgia. "Ho richiesto una visita medica dell'Inps per l'aggravamento delle patologie invalidanti, con la speranza di avere un aiuto economico dallo Stato, promesso tra le altre cose dal governo Meloni. La visita è durata circa cinque minuti. Passati 15 giorni la diagnosi è rimasta uguale alla precedente, con il 50 per cento di invalidità. La mia patologia è invalidante, ma non è riconosciuta in Friuli Venezia Giulia e devo fare l'iscrizione al collocamento mirato per trovare un lavoro adatto ai miei problemi neurologici, cardiopatici, muscolari e articolari". Una vita che con il passare del tempo e delle disgrazie si è trasformata in un incubo.