Fake news, Asugi smentisce la bufala sui ricoveri post vaccino a Cattinara

Asugi smentisce la fake news circolante sui social network secondo la quale la Neurologia di Cattinara ospiterebbe numerosi pazienti ricoverati per conseguenze derivanti dalla vaccinazione anti Covid. In questo momento, dei 31 posti letto della Clinica Neurologica dell’Ospedale di Cattinara, 20 sono occupati, due sono usati come "area di osservazione" in attesa del tampone per espletare in tempi brevi l'emergenza Stroke e 9 risultano liberi. Non ci sono pazienti con paresi del facciale, né ci sono pazienti con esiti o complicanze da vaccino. I pazienti attualmente ricoverati sono persone che soffrono di varie patologie neurologiche acute e croniche. Tutto il personale è impegnato ad affrontare quotidianamente, con la massima discrezione, l'emergenza neurologica, settore in cui la Clinica Neurologica di Asugi è riconosciuta come una eccellenza nel panorama nazionale, come documentato da numerosi e prestigiosi riconoscimenti. Asugi ha già segnalato il post agli organi competenti.