Guida con la patente falsa ed è irregolare in Italia: beccato e denunciato

TRIESTE - Gira con una patente falsa e risulta irregolare sul territorio nazionale: la scoperta è stata fatta dal Nucleo operativo territoriale della polizia locale sabato scorso, durante un normale controllo. Se alla prima occhiata la patente del conducente (R.A.K.M., di 32), appariva regolare - egiziana con tanto di certificato di traduzione - gli operatori si sono insospettiti e hanno contattato il Nucleo di polizia giudiziaria del corpo, che da qualche anno ha a disposizioneun sofisticato laboratorio per il falso documentale, unico in Regione.

La patente era effettivamente falsa ed è stata subito posta sotto sequestro, insieme al certificato di traduzione. Il conducente, un cittadino extracomunitario già gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato denunciato alla procura per guida senza patente (con un'ammenda di oltre 5 mila euro), uso di atto falso e per il reato di clandestinità poiché è stata accertata, nel frattempo, anche la sua posizione irregolare in Italia.