Famiglie palestinesi fuggite da Gaza, il grazie della comunità islamica triestina alla questura per il supporto

TRIESTE - Martedì scorso sono giunte a Trieste alcune famiglie palestinesi, provenienti da Gaza con bambine e bambini mutilati: e Il presidente della comunità islamica di Trieste, Akram Omar, ha voluto ringraziare il questore Pietro Ostuni e il capo dell'ufficio immigrazione Antonino Grande, oltre che la polizia scientifica e il personale dell'ufficio immigrazione della questura e gli interpreti e mediatori culturali, "per il calore umano - così recita la nota - con il quale hanno spalancato le porte della questura di sabato per accogliere e assistere nelle pratiche di richiesta di asilo le famiglie palestinesi con bambini e bambine mutilati, scappati dall'inferno della guerra nella striscia di Gaza e arrivati all'ospedale Burlo Garofolo la scorsa settimana per cure". L'accoglienza in questura delle famiglie palestinesi, come riporta la nota, "si è distinta per professionalità, disponibilità è umanità. Accanto all'accompagnamento nel percorso giuridico e burocratico, non sono mancate parole e sorrisi di conforto che, nonostante la barriera linguistica, sono stati più che compresi e sentiti. Il calore e l'affetto del personale della questura era indirizzato soprattutto alle bimbe e ai bimbi, ai quali sono stati regalati gadget con il logo della polizia di Stato".