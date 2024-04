Far West a Monfalcone: rissa con lancio di sedie, indagano i Carabinieri

MONFALCONE - Rissa notturna con lancio di sedie in un bar a Monfalcone. Come riporta Teleantenna, è successo intorno alle due della notte tra il 25 e il 26 aprile in un bar di via Arena. Importanti danni al locale, tra cui una porta a vetri distrutta da una sedia. Sul posto i carabinieri di Monfalcone, che stanno indagando e mantengono il riserbo sulla vicenda. Ancora non chiara la dinamica, né quante persone siano rimaste coinvolte nell'episodio, ma si ipotizza una discussione tra clienti, poi degenerata in una violenta lite.