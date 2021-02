Far west in via del Bosco: la lite, i colpi di pistola da una finestra e i carabinieri lo arrestano

Momenti di paura in via del Bosco 40. Un uomo ha esplodo due colpi con una pistola scacciacani. Nessun ferito

Momenti di paura in via del Bosco. Intorno alle 18:10 di oggi un uomo ha esploso due colpi con una pistola scacciacani da un condominio al civico 40. Secondo le prime testimonianze, l'uomo, un giovane di circa 26 anni, avrebbe sparato dalla finestra della sua abitazione al primo piano contro una donna e due bambini, anch'essi residenti nello stabile, che si trovavano in strada diretti a casa. All'origine del grave episodio ci sarebbero diverse liti tra i due condomini. "Non è la prima volta che succede. Qualche giorno fa ha tirato fuori il coltello" ha raccontato un testimone. Sempre secondo alcune indiscrezioni raccolte da TriestePrima, sarebbe coinvolto anche un terzo soggetto con cui sarebbero sorte numerose discussioni ed alcuni episodi di violenza. Fortunatamente non ci sono feriti, ma una donna è finita a Cattinara a causa dello shock. L'uomo è stato arrestato. Indagano i Carabinieri