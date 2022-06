Rubato il defibrillatore della farmacia Patuna, da due settimane è caccia al ladro

L'ultimo segnale è di due giorni fa e lo localizza in centro a Trieste. Si tinge di giallo l'odioso furto di uno dei defibrillatori della farmacia Patuna di campo san Giacomo, nell'omonimo rione, messo a segno da un giovane "visibilmente brillo" poco dopo la mezzanotte del 29 maggio. Il grave episodio dal "danno sociale incalcolabile" (oltre all'aspetto economico) è stato denunciato dalla stessa storica attività. L'indomani agenti di polizia si recano sul posto e raccolgono la denuncia ed iniziano le indagini, anche se il filmato originale non è stato ancora recuperato.

I fatti: un giovane nel mirino

Il fatto avviene tra le 00:10 e le 00:20 di domenica 29 maggio. Il teatro è l'angolo nordest di campo san Giacomo. Lì, alla parete della farmacia c'è il defibrillatore "in possesso di ogni struttura a Trieste". Dalle immagini si nota chiaramente un ragazzo, piuttosto giovane, passare vicino al defibrillatore. E' visibilmente brillo. Apre la calotta, lo afferra, richiude gentilmente la calotta e sparisce nel nulla. Il defibrillatore possiede un geolocalizzatore che emette dei segnali che però in questi giorni sembrano farsi sempre più deboli. "Si starà scaricando la batteria, sarà forse in qualche sottoscala, o in qualche cantina" così quanto raccolto dalla redazione. Le possibilità di trovarlo, secondo le speranze della farmacia sarebbero scarse. "Ci credo poco, ormai sono passati tanti giorni" così dall'attività. E' corsa contro il tempo, quindi, per ritrovarlo.