Furto del defibrillatore a San Giacomo, il cerchio delle indagini si stringe

Le indagini restringono sempre di più il cerchio attorno al responsabile del furto del defibrillatore della farmacia Patuna, avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 maggio. Nel filmati sequestrati dalla polizia (qualche giorno fa) si vede chiaramente che a rubarlo è stato un ragazzo giovane, con ogni probabilità in stato di alterazione, che apre la calotta dello strumento, lo afferra e, dopo aver richiuso il tutto, esce dall'occhio della telecamera di sorveglianza. Ora il tempo stringe. Il segnale che geolocalizza lo strumento è sempre più debole - forse si è spento - ma le indagini sembrano essere vicine ad una svolta. Dalla questura trapela l'indiscrezione per cui gli investigatori sarebbero vicini a prendere il ladro.

Il commento del direttore del 118

E sulla vicenda è voluto intervenire anche il direttore del 118 di Trieste, Alberto Peratoner. "Quanto successo è veramente vergognoso considerando gli sforzi e l'impegno che l'Ordine dei Farmacisti di Trieste, la maggior parte delle farmacie ed il Comune di Trieste hanno messo in campo per poter dotare la città di una rete di defibrillatori semiautomatici a disposizione della.popolazione, in un progetto di cardioprotezione avanzata". Il numero uno dei sanitari asupica che "le forze dell' ordine riescano a giungere ad una rapida risoluzione del caso" e ricorda, non solo al responsabile del furto ma a tutta la cittadinanza, che i defibrillatori sono "strumenti salvavita la cui diffusione e disponibilità per tutti sono essenziali e cruciali per poter migliorare la sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Peraltro, le moderne tecnologie permettono di tracciare la posizione di queste strumentazioni per cui sconsigliamo vivamente di rimuoverli dalle loro sedi previste".