Oltre 2700 visitatori a “Farmer & Artist”: Mercato Coperto gremito per la festa del cibo buono e sostenibile

TRIESTE - Più di 900 biglietti venduti e una stima di almeno 2700 visitatori: sono i numeri che attestano il successo della quinta edizione di Farmer & Artist, la festa dell’enogastronomia buona e sostenibile organizzata da GAL CArso - LAS Kras in collaborazione col Comune di Trieste e due organizzazioni nazionali, Slow Food Italia e Fondazione Campagna Amica. L’evento si è tenuto nella giornata di ieri, sabato 3 dicembre, al Mercato Coperto di Trieste con 40 espositori da Carso, Friuli, Istria e Balcani. Produttori che lavorano secondo un’ottica di etica e sostenibilità, a contatto con la natura e nel rispetto dell’ambiente, per creare prodotti genuini e deliziosi, che coniugano tradizioni secolari e innovazione. Migliaia di visitatori hanno potuto vedere, assaggiare e acquistare una gran quantità di prodotti, tra cui molti presidi Slow Food, tra formaggi, salumi, ortaggi, miele, vini e birre artigianali. Oltre al mercato, a ingresso gratuito, sono state proposte degustazioni, laboratori del gusto e musica dal vivo al primo piano della storica struttura del 1936, gremito e trasformato per una sera in un grande spazio di convivialità e festa. Un evento che, in cinque edizioni, ha visto una crescita esponenziale, sia tra i fruitori che tra gli espositori coinvolti.

Al taglio del nastro inaugurale sono intervenuti il vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche del Comune di Trieste Serena Tonel, il presidente del GAL Carso - LAS Kras David Pizziga, Enrico Maria Mili? per GAL Carso, il vicepresidente di Slow Food Italia Raoul Tiraboschi, Sara Devetak in rappresentanza degli agricoltori del territorio e i seguentisindaci dei Comuni dell’ex provincia di Trieste: Igor Gabrovec (Duino Aurisina/Devin Nabre?ina), Monika Hrovatin (Sgonico/Zgonik), Sandy Klun (San Dorligo/Dolina) e Tanja Kosmina (Monrupino/Repentabor). Si sono esibiti il Coro maschile di Monrupino/Repentabor, con canti della tradizione locale e, nel pomeriggio, il gruppo musicale Swing à la carte.

Così David Pizziga, presidente del GAL Carso - LAS Kras: «Triestini, molti friulani e diversi turisti sono accorsi in Mercato Coperto per incontrare e conoscere i produttori agricoli della nostra campagna. Hanno degustato e comprato con soddisfazione cibi, birre e vini di alta qualità, pensando sia ai pasti del fine settimana, sia ai regali di San Nicolò e Natale. Come GAL Carso esprimiamo una grande soddisfazione per aver dimostrato ancora una volta che siamo pronti per ricucire i rapporti tra le nostre genti. Lo strumento per farlo è il cibo e gli eventi a esso dedicati, come Farmer & Artist, e la casa naturale per questo incontro di popolo è il Mercato Coperto della città». “Farmer & Artist” è organizzato da GAL Carso - LAS Kras, Slow Food Italia, Fondazione Campagna Amica, Comune di Trieste, Io Sono Fvg con il sostegno di Slow Food Trieste, World Farmers Market Coalition, ZKB - Credito Cooperativo del Carso, Scuola di Musica 55, Finzi Carta, Ciofs, WWF Trieste.