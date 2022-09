"Ora e sempre fasci appesi": imbrattata la sede di Fratelli d'Italia

"Ora e sempre fasci appesi" è la scritta comparsa nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 novembre sul muro della sede di Fratelli d'Italia in via Rismondo. Ignoti gli autori della scritta in vernice spray che fa evidente riferimento all'impiccagione di Benito Mussolini a piazzale Loreto. Un gesto d'odio che avviene all'indomani della vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche. Indaga la polizia di Stato.