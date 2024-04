Fatti di cronaca, la quinta circoscrizione chiede un'audizione con le forze dell'ordine

TRIESTE - La quinta circoscrizione, dopo i fatti di cronaca avvenuti di recente, ultimo quello in piazza del Perugino, ha richiesto un'audizione con i referenti delle forze dell'ordine. Lo ha detto il consigliere circoscrizionale e referente di Idea Giuliana, Giorgio Cecco: "Ho sollecitato la presidente del parlamentino rionale per richiedere un'audizione con i refernti delle forze dell'ordine, il questore e la polizia locale. E' importante il lavoro che stanno svolgendo, ma è fondamentale intensificare i controlli e la presenza nelle zone a rischio. E' preoccupante la situazione in diverse aree della quinta circoscrizione e ancor di più dove c'è una rilevante presenza di minori e stranieri". Per Cecco "possono essere utili anche incontri periodici, per i quali i tecnici competenti e l'assessore, che abbiamo incontrato suo tempo in Consiglio, hanno espresso la disponibilità, cosa che comunque viene fatta in altri parlamentini rionali". Per il consigliere circoscrizionale "c'è un'emergenza in atto ed è importante avviare azioni preventive, senza allarmismi, ma con buon senso, soprattutto nelle zone a rischio. Servono adeguate azioni di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, agli atti di violenza e di vandalismo, che si sono accentuati negli ultimi anni e sono collegati in parte anche alla popolazione straniera".