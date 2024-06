Federica Suban eletta presidente della Fipe regionale

Federica Suban, presidente in carica di Fipe Trieste, è stata eletta alla guida di Confcommercio Fipe Fvg. L'imprenditrice, che insieme al padre gestisce l'omonimo e storico ristorante di Trieste, prende il posto di Bruno Vesnaver e avrà come vice Fabio Cadamuro di Fipe Pordenone. Altri componenti del rinnovato comitato regionale saranno lo stesso Vesnaver (Fipe Trieste), Roberto Gajer, Antonio Vergareo e Stefano Comelli (Fipe Gorizia), Pierangelo Dal Mas (Fipe Pordenone), Antonio Dalla Mora e Raffaele Pizzoferro (Fipe Udine).

"Cercheremo di impostare un grande lavoro sulla formazione, visto il contesto attuale, in un dialogo costante con Regione e istituti di formazione – spiega Suban –. Ma, sempre con la Regione, stiamo già collaborando per condividere il percorso dei regolamenti in merito a nuove forme di somministrazione, dall’home restaurant all’home chef, che richiedono norme precise per evitarela concorrenza sleale". Quanto alla sicurezza, "si sono fatti interventi importanti a Trieste nelle zone calde della movida, ma va tenuta alta la guardia per prevenire gli episodi di criminalità. Riflettori accesi anche sulla violenza di genere nei confronti delle lavoratrici".