Buffa e la "milonga del futbol" a Trieste: "Il confine orientale come le Mille e una notte"

TRIESTE - “Mi chiedi se il calcio di oggi, con la fuga dei calciatori verso campionati del Medio oriente, è totalmente ostaggio del capitalismo? Non solo è così, ma da quando sono entrati i fondi sauditi e qatarioti possiamo dire che il futuro sarà diverso rispetto a ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi". Federico Buffa di metallico non possiede solo l’argento vivo che ne contraddistingue, con eleganza, la capacità narrativa, bensì anche un invidiabile talento: quello dell’analisi. Lo spettacolo che porta in scena mercoledì 28 giugno al castello di San Giusto (inizio ore 21, biglietti acquistabili su Ticketone), dal titolo “La milonga del futbol”, prevedeva qualche paso doble in più, a cui alla fine si è dovuto rinunciare. “Tagliare le parti di racconto sociale è stato doloroso – ammette Buffa, raggiunto telefonicamente da chi scrive -, ma lo spettacolo diventava troppo lungo, così abbiamo deciso di accorciarlo”.

Le vite di Cesarini, Sivori e Diego Armando Maradona

Anche la Ruta nueve, la grande arteria che gli immigrati italiani percorrevano una volta sbarcati in Argentina, è infinita. E come tutte le cose che sembrano non possedere una fine, sono come le pesche miracolose ai luna park per adulti: stracolme di storie. “Racconto la vita di Renato Cesarini, di Omar Sivori e di Diego Armando Maradona, tre fenomeni che hanno intrecciato le loro vicende personali con l’Italia”. Tutti e tre hanno sangue italiano (sì, anche Diego, da parte materna) e in Italia conquistano qualcosa come dieci scudetti. Ma Buffa guarda oltre e fa leva su quella espressività visionaria che diventa spesso marchio di fabbrica di tutti quelli che sì studiano legge, ma ai codici penali preferiscono, per dirla alla Buzzati, “un moto delle gambe dal rapido guizzo interno”.

Buffa e il confine orientale: le Mille e una notte

Con il confine orientale Buffa ha un rapporto speciale, fin dai tempi in cui commentava il grande basket su Tele Capodistria. “Mi piace osservare il mondo sportivo anche dal punto di vista delle minoranze e delle loro vicende storiche - racconta -, specie in zone che una volta non avevano confine come i grandi imperi che si sono dissolti dopo il 1918. La Venezia Giulia e il Friuli in particolare, perché ci sono tante storie e sono come le Mille e una notte". E' qui la grandezza di Buffa, nello studio e nell'affetto che prova verso le storie degli uomini e delle donne. "Colaussi decide il mondiale del 1938 a Parigi, regalando un trionfo tricolore con pochi eguali, ma alla sua prima anagrafe si chiamava Colausig. Enzo Bearzot, il grande vecio, ascolta la radiocronaca di quella partita nella piazza di Gradisca d'Isonzo dove il leone marciano e il grande teatro in stile viennese ne raccontano le vicende di centinaia d'anni, e non può immaginare che sulla panchina dell'Italia del 1982 ci sarà seduto lui. Uno dei miei punti di riferimento, ovvero il cormonese Bruno Pizzul, mi ha raccontato che sua moglie è di famiglia boema. La Bombonera di Buenos Aires, stadio dei genovesi che hanno fondato il Boca Juniors, lo ha progettato uno sloveno di Santa Croce e spero di poterlo raccontare nello spettacolo: ecco, il mio mondo guarda agli uomini e alle donne che hanno fatto la storia dello sport e che secondo me sono cittadini sotto ogni cielo".

"Mi sue?o es jugar un mundial”

Storie che volano leggere, ma aiutano a digerire il pesante clima che il movimento calcistico vive oggi. “Se nessuno è più in grado di decriptare la provenienza delle risorse, dei fondi di investimento esteri, se le grandi potenze finanziarie riescono addirittura a forzare il grimaldello della Premier League, o di altri campionati difficilmente penetrabili, allora dobbiamo iniziare ad interrogarci su quale futuro avranno gli altri tornei continentali”. Un mondo, quello del calcio contemporaneo, parte di un ingranaggio che stritola i piccoli e che non lascia scampo ai deboli di cuore. Non come quel “mi sue?o es jugar un mundial”.