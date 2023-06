Un'altra vittima della strada: Federico, una vita spezzata a soli 17 anni

REPEN - Federico Huisman aveva una vita davanti. Federico aveva soli 17 anni, interrotti da quella maledetta ultima corsa, in sella alla moto che tanto amava. E' notte fonda, a Repen. Federico sta tornando a casa, nella zona del campo da calcio del Kras, creatura calcistica di Goran Kocman per la quale Federico aveva anche giocato. Lungo la strada qualcosa va storto. Federico perde il controllo della moto che schizza sull'asfalto ad una cinquantina di metri dall'impatto contro un muretto, o chissà che. Non ci sono segni di frenata, sul luogo dell'incidente. Federico viene trovato davanti ad una abitazione. Si svegliano le persone, si chiamano i soccorsi. I sanitari del 118 arrivano dopo qualche minuto, lo soccorrono e iniziano la corsa verso l'ospedale. Una corsa disperata che finisce poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Un dolore per tutta la comunità

Sul posto arrivano anche i carabinieri di Aurisina che fanno i rilievi. Non c'è coinvolgimento di terzi, si dirà nella mattinata, o almeno sembra. Perché la Procura della Repubblica di Trieste (titolare del fascicolo la pubblico ministero Federica Riolino), vuole vederci chiaro e dispone che vengano fatti nuovi accertamenti. Federico aveva una vita davanti, aveva soli 17 anni. La comunità di Repen si sveglia col cuore in gola. La notizia si sparge tra i residenti, il paese è piccolo, tutti conoscono tutti. La sindaca Tanja Kosmina è distrutta. "Ci stringiamo attorno alla famiglia, è una notizia sconvolgente per tutta la nostra comunità". Sul luogo dell'incidente, davanti al cancello della casa, verso l'ora di pranzo arrivano gli amici di Federico. Qualcuno piange. Se ne rimangono in silenzio, guardano quel punto sull'asfalto. C'è dolore, tanto dolore.

Gli amici sul luogo della tragedia

“E’ una vera tragedia, non ho parole, era un ragazzo splendido” queste le parole del presidente del Kras. Federico era bravo a giocare a calcio. Nell'ultimo anno aveva giocato con il Tabor, a Sesana. Una signora a Repen non ha parole per descrivere la tragedia. "No steme chieder niente, ve prego" dice. Ogni tanto passa qualche macchina, qualcuno si ferma, guarda il punto sull'asfalto. Qualcuno si fa il segno della croce, altri passano come se niente fosse. La morte di Federico Huisman è il secondo decesso a causa di incidenti in moto in pochi giorni. Solo qualche giorno fa, lungo la strada Costiera, a perdere la vita era stato un quarantenne di origini trentine. In Carso, invece, solo qualche mese fa c'era stato l'incidente mortale in cui aveva perso la vita Denis Vidau, diciannovenne dipendente del caffè Vatta. Vittime della strada. Vittime con tutta una vita davanti. Il sindaco Dipiazza ha rinnovato le condoglianze alla famiglia e ai microfoni di Telequattro ha affermato: "E' la triste realtà, queste motociclette corrono troppo, dobbiamo fare qualcosa per evitare questi lutti".