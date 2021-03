Fedriga: "Da AstraZeneca dati incoraggianti, il Governo acceleri sui vaccini"

Il Governatore: "In Scozia, dove milioni di persone sono state già vaccinate, si è rilevato che la copertura è del 76% dopo la prima dose, per arrivare all’82% dopo la seconda. Il vaccino è attualmente somministrato anche agli over 80, in cui si è verificata una riduzione dell’ospedalizzazione del 95%"

"La vera svolta per la lotta alla pandemia è la campagna vaccinale, che in Gran Bretagna sta avendo risultati importanti" lo ha dichiarato il presidente Fedriga a margine di una conferenza stampa, in cui sono state illustrate le norme restrittive nella recente ordinanza regionale. “AstraZeneca - ha spiegato il Governatore in seguito a un colloquio con l'azienda stessa - ci ha comunicato alcuni dati sull’efficacia dei vaccini: in Scozia, dove milioni di persone sono state già vaccinate, si è rilevato che la copertura è del 76% dopo la prima dose, per arrivare all’82% dopo la seconda. Il vaccino è attualmente somministrato anche agli over 80, in cui si è verificata una riduzione dell’ospedalizzazione del 95%. Anche dall’Inghilterra arrivano risultati incoraggianti, anche se all’inizio le scelte del Governo erano state criticate. Alla luce di questi dati mi auguro che il nostro Governo adotti una strategia massiva per la campagna vaccinale, ampliando le professionalità che possono somministrare le dosi".