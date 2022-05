Classifica governatori, cresce il gradimento per Fedriga

Massimiliano Fedriga si conferma tra i presidenti di regione più amati d'Italia. Lo rileva un sondaggio di Swg riportato da Ansa. Il governatore rimane stabile al terzo posto con il 64% dei consensi registrando un +4% di crescita rispetto al 2021; Zaia del Veneto e Bonaccini dell'Emilia Romagna si confermano ai primi due posti. Sale anche il gradimento del governatore laziale Zingaretti e di quello lombardo Fontana.

"Fedriga conferma che i cittadini del Friuli Venezia Giulia apprezzano il suo operato, vicino ai bisogni della gente, concreto e istituzionale, capace di portare le istanze della Regione a Roma con caparbietà e autorevolezza - ha dichiarato in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto -. Dalle cifre record del Pnrr ottenute per il Fvg all’ottima gestione della pandemia, passando per le opere infrastrutturali e il rafforzamento dell’autonomia, Fedriga mette le basi per un futuro migliore della nostra Regione. Esempio di buon governo leghista, a lui vanno i complimenti e il sostegno di tutta la Lega Fvg”.