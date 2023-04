Fedriga bis: "Risultato oltre ogni aspettativa, grazie agli elettori"

"Sono molto contento del risultato e sento il peso di questa importante manifestazione di fiducia da parte dei cittadini, perché rappresenta una grande responsabilità". Lo ha detto il presidente uscente Massimiliano Fedriga commentando la sua vittoria alle elezioni regionali. Per Fedriga, il risultato "è andato oltre ogni aspettativa" ed è stato ottenuto "grazie ad un lavoro di squadra". "La speranza era quella di arrivare ad una doppia cifra ed è stata superata abbondantemente - aggiunge -. Ora bisogna continuare a lavorare con una programmazione a lungo periodo, senza slogan e senza dover inseguire i consensi del giorno dopo, cercando di costruire una prospettiva per la Regione". Fedriga ha quindi ricordato i temi più caldi e le sfide che lo aspettano: "sanità, per la mancanza di infermieri e medici e immigrazioni e la battaglia contro gli ingressi illega".