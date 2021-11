Furia Fedriga contro squadristi da tastiera e no vax: "Basta idiozie, facciamoci sentire"

"Di fronte alle menzogne nelle piazze e sui social dobbiamo dire con chiarezza come stanno le cose. C'è qualcuno che ha preso la laurea su Facebook e ci viene a raccontare come funziona la medicina. Basta idiozie raccontate da qualche pagliaccio che fa prendere paura ai cittadini, basta stupidaggini, basta fare danni all'economia e alla salute. La salute pubblica sta venendo offuscata da un'ideologia folle. A questi fenomeni e squadristi da tastiera dico che non ho paura delle loro minacce. Ho paura della pandemia, non ho paura di quattro scemi che su internet offendono e raccontano menzogne". A dirlo è il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, intervenuto nella mattinata di oggi 1 novembre a Trieste in occasione della conferenza stampa in cui è stata annunciata un'ordinanza sindacale che vieta piazza Unità d'Italia a tutte le manifestazioni ed introduce pesanti sanzioni per gli organizzatori che non faranno rispettare le norme anti contagio come l'utilizzo di mascherina e il distanziamento sociale.

No vax e social nel mirino

Il numero uno della Regione si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro l'elemento no vax che popola i social. "Non possiamo permetterci di rischiare di nuovo. Mi sembra di essere sempre stato molto dialogante ma in questo periodo le imbecillità non hanno diritto di esistere, non devono trovare spazio. Io non ci sto a queste pagliacciate. Io voglio essere dall'altra parte, dalla parte delle verità dei fatti date dalla scienza. Il vaccino non è sperimentale. Iniziamo ad alzare la voce anche noi, facciamoci sentire". Fedriga ha infine raccolto l'appello lanciato da Mitja Gialuz e Tiziana Benussi, rispettivamente presidente di Barcolana e vertice della Fondazione CrTrieste, e ha firmato la petizione per dire no all'immagine di una Trieste no vax e no green pass. Lanciata nella tarda mattinata di ieri, la raccolta firme veleggia verso le 20 mila adesioni.