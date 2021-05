È ufficiale: stop al coprifuoco per le regioni in zona bianca

Fedriga: “Accolta la richiesta delle regioni. Via libera anche alle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente disponeva già la ripresa in un momento successivo”

"Accolta la richiesta delle Regioni che potranno far cadere il coprifuoco appena saranno in Zona Bianca. Via libera anche alle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente disponeva già la ripresa in un momento successivo. Un passo avanti che supera il decreto e anticipa le aperture che sarebbero dovute arrivare a metà giugno e luglio". Lo dichiara il presidente del Fvg e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga tramite i suoi canali social.