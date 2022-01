“Le attuali zone gialle e arancioni andrebbero riviste e per i vaccinati il contagio dovrebbe essere trattato come un’influenza”. Lo ha dichiarato a margine di una conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi 21 gennaio il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “Oggi in regione abbiamo oltre l’87 per cento di popolazione vaccinabile immunizzata – ha spiegato -, un numero di contagi per cui il tracciamento è impossibile e una variante che si dimostra meno grave sui vaccinati, per i quali il contagio dovrebbe essere trattato come un’influenza. Devono stare a casa per non contagiare gli altri ma non possiamo isolare centinaia di migliaia di cittadini al giorno. Dobbiamo proteggere principalmente gli ospedali, per questo c’è l’obbligo vaccinale sopra i 50 anni”.

Dpcm e ricoveri

Riguardo al nuovo Decreto l'esponente leghista dichiara che in arancione "non cambierà nulla per i vaccinati rispetto alla zona bianca, ma leggere anteprime di stampa in cui c’è scritto che senza green pass si può accedere ai supermercati ma non si possono comprare determinati tipi di prodotti mi trova contrario. Sembra un accanimento senza senso”. Riguardo alla crescita, seppur proporzionalmente moderata, dei ricoveri, Fedriga informa che in futuro "daremo i numeri delle persone ricoverate per motivi diversi dal Covid ma con il tampone di routine positivo, e quindi devono andare in reparti non ordinari. Sono una percentuale significativa”.

L'apertura dello Spallanzani a Sputnik, il commento

Infine, riguardo al possibile uso di nuovi vaccini, il presidente rivela che la politica "non può valutare l’efficacia dell’uno e dell’altro vaccino. Noi ci atteniamo a quanto dicono le agenzie regolatorie. Siamo sempre stati aperti a nuovi strumenti per combattere la pandemia. Anche il nuovo vaccino proteico può essere utile a chi non vuole ricevere i vaccini attualmente a disposizione”. Riguardo al vaccino russo Sputnik, invece, il governatore spiega che “a quanto so mancavano documentazioni e dati, ma se arrivano ben venga”