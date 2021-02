Piano vaccini e patti finanziari: Fedriga incontra il Ministro Gelmini

Giornata ricca di incontri per il governatore del Friuli Venezia Giulia che a Roma, oltre al ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ha incontrato Matteo Salvini. Tra i temi affrontati anche quello degli indennizzi per le attività danneggiate dalle chiusure