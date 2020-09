Fedriga promuove il Friuli by Nutella ma scatta la polemica: "Manca la Venezia Giulia"

Il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga sponsorizza la Nutella

„Il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga sponsorizza la Nutella

„

Per qualcuno non c'è stato nulla di strano, in quel post: una persona che parla di un prodotto commerciale che, tra l'altro, presenta alcune immagini della nostra regione. Altri, invece, hanno trovato la cosa di cattivo gusto: un governatore regionale non dovrebbe occuparsi di certe cose sulla sua pagina ufficiale di Facebook. E così si è acceso il dibattito intorno alla scelta di Massimiliano Fedriga di fare un post parlando della Nutella.

Il motivo? La celebre crema spalmabile ha infatti inaugurato una serie di nuovissimi barattoli con le immagini delle regioni d'Italia: una furba operazione di marketing per attirare collezionisti e patriotti. Un'operazione che ha dunque coinvolto anche il maggior esponente amministrativo del Fvg, proprio il presidente della Regione, che ha deciso di esporsi con un post pubblico su Facebook.

Cosa c'è di più buono della Nutella?

La Nutella Special Edition #TiAmoItalia che celebra il nostro bel Paese. Per il #FriuliVeneziaGiulia i vigneti di Savorgnano e i Laghi di Fusine.

Vi piacciono?

Molti i commenti sotto il post: la maggior parte di golosi fan della crema alle nocciole, alcuni sconcertati dalla scelta di creare un contenuto commerciale da parte di una figura istituzionale come il governatore e tanti di triestini e giuliani indispettiti per la scelta delle immagini: a comparire sui barattoli, infatti, sono due fotografie squisitamente friulane. Ci sono i vigneti di Savorgnano e i laghi di Fusine. "Belli niente da dire però un bel castello di Miramare penso faceva la sua figura", commenta qualcuno. "Anche piazza Unità sarebbe stata una bella idea", aggiunge qualcun'altro a cui viene risposto da un altro utente che si è già rivolto alla Ferrero per avere anche delle foto di Trieste. Come sempre, impossibile accontentare tutti.

“



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“