Fedriga: "Rivedere la quarantena per i vaccinati"

"Condivido la riflessione che vada rivista la quarantena per i vaccinati. Massima sicurezza senza bloccare il Paese". Lo scrive su Twitter il presidente del Friuli Venezia-Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, dopo che il generale Figliuolo - si legge su Today - ha confermato questa mattina che il Governo sta valutando la possibilità di cambiare le regole della quarantena.

"La riflessione sul numero di persone in quarantena l'abbiamo fatta proprio questa mattina con il ministro Speranza", ha detto il generale a Torino durante una visita all'hub vaccinale destinato ai bambini. "Gli scienziati stanno studiando. Come sapete adesso le quarantene sono diverse a seconda se si è vaccinati o meno e si sta valutando cosa mettere in campo". In questo momento da quel che ha detto il commissario del Governo la questione sarabbe al vaglio dei tecnici all'istituto superiore di sanità.

Per quanto riguarda invece la possibilità di fare in Italia, come già avvenuto in Austria, un lockdown solo per vaccinati ha risposto che il Governo sta osservando con attenzione quel che avviene negli altri Paesi europei: "Monitoriamo con molta attenzione i dati che abbiamo visto", ha detto il generale.