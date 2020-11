Fedriga a Radio1: "Non so nulla delle zone, è come comprare una casa senza vederla"

"Questo Dpcm è come comprare una casa senza andarla a vedere, perché se non so gli effetti che ha questo Dpcm diventa un problema serio". È così che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è intervenuto ai microfoni di "Un giorno da pecora", trasmissione radiofonica di Radio1. "Non posso scrivere una cosa senza sapere che effetti mi provoca su Paese, cittadini, imprese e lavoratori" ha detto il presidente. Il problema, ha spiegatoFedriga, è che ci sono tre fasce di allerta, con rispettive misure da applicare, "ma non sappiamo dove queste insistono".