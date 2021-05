Il presidente Fedriga si vaccina: “Fidiamoci della scienza”

"Oggi è arrivato il mio turno: un’opportunità, quella di vaccinarmi, che ho colto al volo sfruttando la webapp disponibile su: https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it. Solo con l’impegno di ognuno di noi riusciremo infatti a superare l’emergenza Covid19 e a far ripartire il Paese. Fidiamoci della scienza e dei medici: vacciniamoci!". Questo il post del governatore Fedriga su Facebook dopo essersi vaccinato questa mattina, sabato 22 maggio 2021. Un altro appello del presidente a sostegno di una campagna vaccinale che non sta ottenendo le adesioni sperate e che "necessita una maggior affluenza". Se le adesioni resteranno basse, ha dichiarato Fedriga all'inaugurazione del nuovo hub in Molo IV, si procederà all'apertura di nuove fasce d'età.







Gallery