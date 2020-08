Trasporto pubblico, Fedriga: "Se il Governo non cambia le regole, le scuole rischiano di non aprire"

“Se il Governo proseguirà sulla linea che ha voluto tracciare sul trasporto pubblico locale, di fatto non permetterà la riapertura delle scuole.” Lo dichiara il governatore Massimiliano Fedriga, intervenendo stamane alla Conferenza delle Regioni. “Il Friuli Venezia Giulia è intervenuto sempre in modo responsabile, con disposizioni capaci di conciliare la tutela della salute pubblica con la ripresa delle attività economiche e, in un futuro ormai prossimo, con la riapertura delle scuole. Se il Governo intende andare in un’altra direzione - conclude Fedriga -, deve fornire alle Regioni, oltre che le risorse necessarie, anche mezzi e personale, altrimenti si rischia che le scuole non si aprano".

