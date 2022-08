Wartsila, Fedriga: "Scelte senza senso dalla società finlandese"

"Il 3 settembre sarò presente alla manifestazione a sostegno di Wartsila". Lo ha annunciato il Governatore del Fvg Massimiliano Fedriga intervenento alla trasmissione televisiva "L'aria che tira". Fedriga ha spiegato che oggi "siamo in una situazione in cui i motori sono ancora di proprietà di Wartsila. Quindi il problema è di Warstila, dovuto a scelte senza senso portate avanti dalla società finlandese, anche contro i suoi stessi interessi".

"Purtroppo oggi abbiamo un problema concreto: la procedura - relativa alle vertenze come quelle della Wartsila - ha una norma che favorisce la delocalizzazione". "La norma di oggi - ha spiegato il Governatore - prevede che ci siano penali irrisorie, anche per una società che fa utili nel nostro Paese". "Questa norma mette la pistola alla testa di istituzioni e sindacati - ha aggiunto -. Se non firmano la procedura non possono garantire la cassa intgrazione, se firmano, avallano il piano dell'impresa che vuole delocalizzare" ha aggiunto.

Per Fedriga c'è un problema tecnico nell'ipotesi di nazionalizzare lo stabilimento della Wartsila di Bagnoli: "Wartsila ha bloccato l'utilizzo dei brevetti per Wartsila Italia, dunque cosa produrrebbe oggi l'azienda?". Infine Fedriga ha sottolineato di "non avere la bacchetta magica" e che la Regione mira a superare la norma, augurandosi che si muova qualcuno anche in Europa.